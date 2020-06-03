Almanya'dan 'Türkiye'ye seyahat' açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik seyahatler konusunda Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 14:35
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye yapılacak seyahatlare yönelik kısıtlamalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü, "Şu anda Türkiye ile görüşmeleri yürütüyoruz. Henüz sonucunu ne olacağını söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "Üçüncü ülkelerden Avrupa'ya seyahatlerle ilgili kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağını AB Komisyonu karara bağlayacak. Alınacak karara göre, gerektiği takdirde, konuyu yeniden haftaya bakanlar kurulu gündemine alabiliriz” bilgisini paylaştı.

Almanya, ilk aşamada seyahat uyarısının kaldırıldığı ülkelere Türkiye'yi dahil etmemişti.


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