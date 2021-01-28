Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türk fizikçi Tolan'a tebrik

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, Prof. Dr. Metin Tolan’ın Göttingen Üniversitesi Senatosu tarafından rektörlüğe seçilmesi ile ilgili bir mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 16:27
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türk fizikçi Tolan'a tebrik
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Almanya'da Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan'ın, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçilmesinin ardından, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı.

Büyükelçi Jürgen Schulz’un, ilkbaharda göreve başlayacak olan Tolan'a yönelik tebriğini de içeren mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Büyükelçi Schulz: Fizikçi Prof. Dr. MetinTolan dün Goettingen Senatosu tarafından oybirliğiyle rektörlüğe seçildi. Prof. Dr. Tolan’ı tebrik ederim ve Almanya‘nın en saygın üniversitelerinden biri olan Göttingen Üniversitesi'nin yönetiminde başarılar dilerim."

BÜYÜK BİR ONURDUR

Rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız" demişti.


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