Almanya'nın CureVac aşısının etkinlik oranı açıklandı: Yüz milyonlarca doz tehlikede

17 Haziran 2021 Perşembe, 10:48

“CVnCoV” olarak adlandırılan aşının hayal kırıklığı yaratan etkinliği, Avrupa ve Latin Amerika'da yaklaşık 40 bin gönüllüyle yapılan çalışmada 134 Covid-19 vakasına dayanan bir ara analizden sonra ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre, son derece nadir olmasına rağmen ölümcül kan pıhtılarına neden olabilen AstraZeneca/Oxford ve Johnson&Jonhson aşılarına alternatif olarak görülen CureVac'ın sonuçları bu konuda umutları tüketti. Söz konusu aşının, küresel bağışıklık amaçları doğrultusunda, düşük ve orta gelirli ülkelere de yardımcı olması bekleniyordu.

ELON MUSK DESTEKLEMİŞTİ

Salgın sürecinde paylaştığı mesajlarla kripto para borsası başta olmak üzere büyük etki yaratan milyarder girişimci Elon Musk, CureVac aşısıyla ilgili de görüş belirtmişti. Nisan ayında sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, aşının birkaç ay içinde onay almasının muhtemel olduğunu söyledi.

HİSSELERİ YÜZDE 50'DEN FAZLA DÜŞTÜ

CureVac'ın ABD'de işlem gören hisseleri, verilerin yayınlanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 50,6 düşüşle 46,81’e geriledi.

CureVac, klinik denemeler esnasında meydana gelen Covid-19 enfeksiyonlarından en az 13 varyantın sorumlu olduğunu açıkladı. Şirket, ara sonuçların aşının genç katılımcılarda etkili olduğunu gösterdiğini, ancak şiddetli Covid için en fazla risk altındaki yaş grubu olan 60 yaşın üzerindekilerde etkinliğinin kanıtlanamadığını da belirtti.

AB İLE 425 MİLYON DOZLUK ANLAŞMASI BULUNUYOR

Diğer taraftan, CureVac ile büyük bir tedarik anlaşması yapan AB, Kasım ayında şirketten 180 milyonu isteğe bağlı olmak üzere 405 milyon doz aşı için imza attı. Bunu, Almanya ile 20 milyon doz daha için yapılan bir mutabakat zaptı izledi.

