Almanya'yı yerle bir eden İspanyol!
İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 6-0 kazanarak grubunu lider tamamlamayı başardı. 3 gol atan Torres yıldızlaştı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’ta İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 6-0 kazanarak grubunu lider tamamlamayı başardı.
Milli takımlarında jenerasyon değişikliğini gerçekleştirmeye çalışan iki ülkenin mücadelesinde 20 yaşındaki Ferran Torres attığı 3 golle yıldızlaştı. Almanya ise 90 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamladı.
İspanya 17. dakikada Morata ile 1-0 öne geçerken, 33. dakikada Manchester City’nin genç yıldızı Ferran Torres ile skoru 2-0 oldu. Dakikalar 38’i gösterdiğinde Manchester City’nin 24 yaşındaki bir diğer oyuncusu Rodri sahneye çıktı: 3-0.
Hızlı hücumda Gaya’nın pasında topu kontrol edip, kaleye gönderen genç yıldız, Neuer’in çabalarına rağmen skoru 4-0’a getirdi. Genç futbolcu Torres, 71. dakikada Fabian’ın asistinde topu 3. kez filelere göndererek durumu 5-0 yaptı.
Karşılaşmaya noktayı koyan isim ise Torres’in yerine oyuna giren Mikel Oyarzabal koydu. Real Sociedad ile bu sezona formda giren Oyarzabal, Gaya’nın pasında bomboş kaleye golünü atarak maçın skorunu 6-0’a getirdi ve tarihi bir skorun altına imzasını attı.
Maç boyunca olduğu gibi Almanya hücumda hiçbir varlık gösteremezken, İspanya ise daha farklı bir skor için Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Manuel Neuer’e takıldı.
Bu sonucun ardından İspanya grubu 11 puanla tamamlarken, Almanya 9 puanla 2. sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
Video Haberler
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
- Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı