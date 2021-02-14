Alp Ersönmez ilk EP'sini dinleyiciyle buluşturdu: 'Cereyanlı'
Alp Ersönmez’in birçok müzisyenle birlikte 2013 yılında kayıtlarını tamamladığı projesi “Cereyanlı”nın dört parçadan oluşan ilk EP’si “Cereyanlı-A”, Space Goats etiketiyle yayımladı.
Prodüktör, besteci ve bas gitarist kimliğiyle tanınan Ersönmez, 2011’de yayınladığı “Yazısız” albümünün ardından “Cereyanlı-A” ile müzikseverlerle buluştu. Albümün mix’ini Alen Konakoğlu üstlenirken, mastering’i Evren Göknar, kapak fotoğrafı Cem Gültepe, artwork ise Gümrah Şengün imzası taşıyor.
“Cereyanlı” projesinde İsveç’ten rapçi Papa Dee, Brezilya’dan etkileyici sesiyle Thalma de Freitas, Fransa’dan duayen trompetçi Erik Truffaz, Norveç’ten eşsiz caz piyanistliği ile Bugge Wesseltoft, ülkemizin önemli değerlerinden Arto Tunçboyacıyan, Bulut Gülen, Can Çankaya, Can Şengün, Çağrı Sertel, Doruk Gönentür, Ediz Hafızoğlu, Engin Recepoğulları, İmer Demirer, Serhan Erkol gibi isimler yer alıyor.
Yerli sahnede Tarkan, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Yalın, Nil Karaibrahimgil, MadenÖktemErsönmez, Sonic Boom, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları konserlerinde de yer alan Alp Ersönmez, “Cereyanlı” ile “dans kokulu caz” adını verdiği bir müziği dinleyici ile buluşturuyor. Genel olarak trompet, saksafon ve trombon için detaylı düşünülmüş bir aranjman anlayışı göze çarpan albümde, solistlere eşlik eden ve cevap veren güçlü nefesli enstrumanlar, funk havalı gitarlar, yer yer etnik ögeler de taşıyan enerjik ritmler ve Ersönmez’in bas gitarı ile bir araya geliyor. Cereyanlı projesinin “Cereyanlı-B” adlı ikinci EP’si ise bahar aylarında yayımlanması planlanıyor.
Alp Ersönmez’in Cereyanlı projesinin “Cereyanlı-A” isimli ilk EP’si buraya tıklayarak tüm dijital platformlar üzerinden dinlenebilir.
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