Alp Sime'nin sergisine sanal turla ziyaret: 'Laki'

Alp Sime’nin çoğunlukla son dönem üretimlerini kapsayan ve Martch Art Project’te sanatseverlerle buluşan yedinci kişisel sergisi "Laki", 29 Ocak 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2021 Pazar, 09:30
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Alp Sime’nin "Laki" isimli sergisi gizlilik politikası, utanç ve travma, bastırmak ve bastırılmak gibi kavramlara odaklanıyor.

Sanatçı, dilin kullanım amacından yola çıkarak, "Laki"nin anlamının da "sır" olarak kalmasını istiyor.

"Laki" lubunca bir kelime. Lubunca, kökeni 17. yüzyıla kadar uzanan, korunma ihtiyacından doğan sır bir dil. Köçeklerden başlayıp trans kadınlara ve sonra tüm LGBTIQ+ mücadelesine yayılıyor.

?Alp Sime’nin "Laki" isimli sergisi 29 Ocak 2021 tarihine kadar Martch Art Project’te ve sanal tur ile ziyaret edilebilir.


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