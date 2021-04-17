Alper Taşdelen, tahliye edilen apartmana ilişkin konuştu

17 Nisan 2021 Cumartesi, 17:41

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Alper Taşdelen, teknik incelemelerin yapıldığını herhangi bir kayma veya riskli durumun bulunmadığını ancak apartman sakinlerinin tedirgin olmasını anlayışla karşılamak gerektiğini söyledi. Alper Taşdelen, şunları söyledi:

“Perde betonun hızlı bir şekilde imalatını takip ediyoruz. Dün akşam yağmur oluğunun olduğu yerde üst tabakada temeli etkilemeyen bir noktada ufak bir gelme oldu. İşte bu da bizim bu süreci ne kadar tedbirli yönettiğimizi gösterdi. Şu anda imalat devam ediyor çok hızlı bir şekilde temelin ve perde betonun yapımı sürecek. Bir risk yok ama geçen hafta yaşanan olaydan sonra o da bulunduğumuz noktaya yakın bir nokta. Yurttaşlarımızın da artık tedirgin olmasını da anlamak gerekiyor. Dün akşam arkadaşlar gerekli çalışmaları bu inşaat devam ederken, ufak bir gelme noktasında vatandaşlarımız tedirgin oldular. Biz de zaten işin başındayız burada. Kontrollü bir şekilde imalata devam ediliyor”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Alper Taşdelen, kaymanın oluktan gelen sudan mı kaynaklandığı sorusunu şu şekilde cevapladı:

“Evet oradan gelen su neticesinde. Burası kaya zemin, bir sıkıntı yok. Üst taraftan gelen bir noktada yaşanmış. Ama dediğim gibi bu hiçbir şekilde ne etrafındaki binaların temelini etkiliyor ne temelde kayma var ne binada kayma var ne kolon kirişte bir sıkıntı var. Yani en ufak bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi biz de müteahhit arkadaşa 12 Nisan’da tebligat yapıp hızlı bir şekilde imalatını istemişiz. Artık gördüğünüz gibi belediye olarak da işin resmen başına gelip imalatı bir fiil yaptırıyoruz. Çankaya'mızda tedbirler bundan sonra böyle uygulanacak.

Taşdelen, "apartman sakinlerinin evlerine geri dönebilirler mi" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

“Tabii burada hocalarımız da var geri dönebilirler. Ama dediğim gibi geçen hafta yaşanan olaydan sonra vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar. Onlara da hak veriyoruz. İsteyenleri biz misafir edeceğiz. Ama aldığımız rapor da kendi tetkiklerimiz de zaten bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Hemen yan binada şu an oturuluyor. Arka binada da herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi bu tespitler yapıldı ama vatandaşlarımızın da evinin önünde bir inşaat yapılıyor ve o noktada tedirginliğini de anlamamız gerekiyor.“

Taşdelen ODTÜ’den gelen öğretim üyelerinin de incelemelerde bulunduğunu binanın zemininde, kriş ve kolonlarında herhangi bir bozulma yaşanmadığını sözlerine ekledi.