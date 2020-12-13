Altay Adana'da şen
Adanaspor - Altay: 1-4
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Anıl Usta (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
ADANASPOR: Burak (x)- İsmail (xx), Donkor (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Berkan (xx) (Dk.45 Atalay (xx), Celil (xx), Belem (xx)(Dk.45 Eren (xx), Ozan (xx)(Dk.73 Ömer (?), Ryan (xx)
ALTAY: Cihan (xx)- Tolga (xx), Berkay (xx), Lokman (xx), Özgür (xxx), Thiam (xx), Harun (xx)(Dk.66 Yılmaz(x), Kappel (xx)(Dk.77 Ziya (?), Regattin (xx)(Dk.66 Putsila(x), Erhan (xx)(Dk.89 Eren (xxx), Paixao (xxx)
GOLLER: Dk. 78 Eren (Adanaspor) - Dk.27 Paixao Dk.40 Paixao, Dk.48 Özgür, Dk.90+5 Eren (Altay)
SARI KARTLAR: Canberk, Ozan (Adanaspor), Lokman, Cihan, Erhan (Altay)
TFF 1’inci Lig 14’üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altay’a 4-1 mağlup oldu.
27’nci dakikada Altay’da topla buluşan Kappel’in ortasında topu kontrol eden Paixao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
34’üncü dakikada Altay’da serbest vuruş kazanan Regattin’in vuruşuyla top kaleci Burak’ta kaldı.
40’ıncı dakikada Altay’da topla buluşan Tolga, ceza sahası içerisinde Paixao’ya pas verdi. Topa sert vuran Paixao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
48’inci dakikada Altay’da ceza sahası dışından Özgür’ün sert vuruşu sonucu Hakan’a çarpan top ağlarla buluştu: 0-3
57’nci dakikada Altay’da Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta yükselen Lokman’ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
78’inci dakikada penaltı kazanan Adanaspor’da topun başına gelen Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
86’ncı dakikada Adanaspor’da topu alan İsmaell’in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+5’inci dakikada Alay’da topla buluşan Eren plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-4.
Karşılaşma, Altay'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi