Altay Adana'da şen

13 Aralık 2020 Pazar, 18:22

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Anıl Usta (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

ADANASPOR: Burak (x)- İsmail (xx), Donkor (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Berkan (xx) (Dk.45 Atalay (xx), Celil (xx), Belem (xx)(Dk.45 Eren (xx), Ozan (xx)(Dk.73 Ömer (?), Ryan (xx)

ALTAY: Cihan (xx)- Tolga (xx), Berkay (xx), Lokman (xx), Özgür (xxx), Thiam (xx), Harun (xx)(Dk.66 Yılmaz(x), Kappel (xx)(Dk.77 Ziya (?), Regattin (xx)(Dk.66 Putsila(x), Erhan (xx)(Dk.89 Eren (xxx), Paixao (xxx)

GOLLER: Dk. 78 Eren (Adanaspor) - Dk.27 Paixao Dk.40 Paixao, Dk.48 Özgür, Dk.90+5 Eren (Altay)

SARI KARTLAR: Canberk, Ozan (Adanaspor), Lokman, Cihan, Erhan (Altay)

TFF 1’inci Lig 14’üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altay’a 4-1 mağlup oldu.

27’nci dakikada Altay’da topla buluşan Kappel’in ortasında topu kontrol eden Paixao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

34’üncü dakikada Altay’da serbest vuruş kazanan Regattin’in vuruşuyla top kaleci Burak’ta kaldı.

40’ıncı dakikada Altay’da topla buluşan Tolga, ceza sahası içerisinde Paixao’ya pas verdi. Topa sert vuran Paixao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

48’inci dakikada Altay’da ceza sahası dışından Özgür’ün sert vuruşu sonucu Hakan’a çarpan top ağlarla buluştu: 0-3

57’nci dakikada Altay’da Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta yükselen Lokman’ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

78’inci dakikada penaltı kazanan Adanaspor’da topun başına gelen Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

86’ncı dakikada Adanaspor’da topu alan İsmaell’in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5’inci dakikada Alay’da topla buluşan Eren plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-4.

Karşılaşma, Altay'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.







