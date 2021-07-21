Altay, Ahmed Yasser Rayan’ı istiyor
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Mısırlı futbolcu Ahmed Yasser Rayan'a teklifte bulundu.
Süper Lig’de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı.
Şu ana kadar Ceyhun Gülselam’la anlaşan siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan’ın peşine düştü. Son olarak Mısır Ligi’nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı.
El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı’nın formasını terletti.
Video Haberler
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Metiner'den Erdoğan'a şikayet: Tenezzül etmiyorlar
- Bezos ve ekibi uzay yolculuğunu tamamladı