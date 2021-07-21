Altay, Ahmed Yasser Rayan’ı istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Mısırlı futbolcu Ahmed Yasser Rayan'a teklifte bulundu.

DHA
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:29
Altay, Ahmed Yasser Rayan’ı istiyor
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Süper Lig’de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı.

Şu ana kadar Ceyhun Gülselam’la anlaşan siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan’ın peşine düştü. Son olarak Mısır Ligi’nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı.

El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı’nın formasını terletti.


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