Beşiktaş, Mert Günok ile anlaşmak üzere

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:00

Beşiktaş, Mert Günok transferinde önemli bir aşama kaydetti. Beşiktaşlı yöneticiler, düşük bir bonservis bedeliyle birlikte 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katacak.

İddiaya göre; Başakşehir ile 2 yıl kontratı bulunan ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Mert Günok, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktı.

FENERBAHÇE'DE YETİŞTİ

Fenerbahçe ve Bursaspor maceralarının ardından kariyerinin en büyük çıkışını yaptığı Başakşehir'in yolunu tutan 32 yaşındaki kaleci, 1 lig şampiyonluğu yaşadığı Turuncu Lacivertli ekipte toplam 118 maça çıktı. Kalesinde 134 gol gören Mert, 38 maçı ise gol yemeden tamamladı.