Beşiktaş, Mert Günok ile anlaşmak üzere
Başakşehir ile 2 yıl kontratı bulunan ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Mert Günok, Şampiyonlar Ligi sebebiyle siyah-beyazlılara evet dedi.
Beşiktaş, Mert Günok transferinde önemli bir aşama kaydetti. Beşiktaşlı yöneticiler, düşük bir bonservis bedeliyle birlikte 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katacak.
İddiaya göre; Başakşehir ile 2 yıl kontratı bulunan ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Mert Günok, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktı.
FENERBAHÇE'DE YETİŞTİ
Fenerbahçe ve Bursaspor maceralarının ardından kariyerinin en büyük çıkışını yaptığı Başakşehir'in yolunu tutan 32 yaşındaki kaleci, 1 lig şampiyonluğu yaşadığı Turuncu Lacivertli ekipte toplam 118 maça çıktı. Kalesinde 134 gol gören Mert, 38 maçı ise gol yemeden tamamladı.
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