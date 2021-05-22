Altay attı, Mustafa Denizli ağladı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:18

İstanbulspor - Altay: 0-1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal- Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Rroca), Onur Ergün, Ethemi (Dk. 62 Ali Dere), Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Abazaj, İbrahim Yılmaz

ALTAY: Cihan Topaloğlu- Tolga Ünlü (Dk. 73 Cebrail Karayel), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 86 Çağlar Birinci), Scuk (Dk. 86 Zeki Yıldırım), Poko, Kappel, Regattin, Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Paixao (Dk. 76 Deniz Kadah)

GOL: Dk. 85 Deniz Kadah (Altay)

SARI KARTLAR: Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç (İstanbulspor), Cihan Topaloğlu, Scuk, Regattin (Altay)

TFF 1’inci Lig Play-Off yarı finalinde Altay, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor’u 85’inci dakikada Deniz Kadah’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Altay’ın finaldeki rakibi, Altınordu - Yılport Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.

10’uncu dakikada kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Altay’da Regattin’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Paixao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49’uncu dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Levent’in penaltı noktasına yaptığı ortada Wellington’un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

56’ncı dakikada Altay tehlikeli geldi. Poko’nun ara pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Kappel, sağ kanattan ceza sahası içerisine girer girmez pasını ceza sahası çizginin hemen içindeki Paixao’ya çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

85’inci dakikada Altay öne geçti. Ziya Alkurt’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz Kadah topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla plase bir vuruş yaparak kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

89’uncu dakikada ani gelişen Altay atağında Kappel pasını ceza sahası içerisindeki Deniz’e çevirdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Play-Off finaline yazdırdı. Deniz'in golü sonrası teknik direktör Denizli gözyaşlarına engel olamadı.

TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER



Öte yandan İstanbulspor - Altay karşılaşmasında birçok tanıdık isim tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hacıkerimoğlu ile Hamit Altıntop’un yanı sıra, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadeleyi tribünden takip etti.