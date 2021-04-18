Altay Bayındır ameliyat oldu
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, ameliyat edildi.
Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.
Kalecimiz Altay Bayındır, bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 18, 2021
Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz. pic.twitter.com/6bSxx5sGJ3
Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.
Ameliyat sonrası açıklama yapan Altay Bayındır ise "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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