Altay Bayındır ameliyat oldu

18 Nisan 2021 Pazar, 12:53

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.





Kalecimiz Altay Bayındır, bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.



Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz. pic.twitter.com/6bSxx5sGJ3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 18, 2021

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Altay Bayındır ise "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

