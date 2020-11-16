Altay Kadın Futbol Takımı göçebeye döndü

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:43

İdmanlarını farklı ilçelerdeki tesislerde yapmak zorunda kalan siyah-beyazlılar adeta göçebeye dönerken, İzmir temsilcisi haftanın belirli günlerinde ise İzmir Fuarı olarak bilinen Kültürpark'ın yolunu tutuyor. Kentin göbeğinde yer alan ve halka açık olan parkın çimlerinde çalışma yapan Altay Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını kulübün köklü geçmişine yakışmayacak şartlarda, sıkıntılı bir şekilde sürdürüyor.

Ağustos ayında kurulmasına karar verilen ve ilk antrenmanını eylül ayı başında yapan Altay Kadın Futbol Takımı, şimdiye kadarki çalışmalarını imkansızlıklar nedeniyle çoğu sentetik zeminli sahalarda yapmak durumunda kaldı. Siyah-beyazlılar, Kültürpark'ın yanı sıra Halkapınar'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde yer alan Seha Aksoy Sahası ve yan sahalarda, Bornova'daki Altay Vizyon Futbol Okulu ile Yusuf Tırpancı Sahası'nda ve Karabağlar'daki Sevgi Mahallesi Sahası'nda gerçekleştirdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde kadın futbolunda belirsizlik sürerken, Altay lige kamp yaparak ve hazırlık maçları oynayarak hazırlanıyor.