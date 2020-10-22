Altay kadın takımından Beşiktaş ziyareti

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:55

Altay Kadın Futbolu Şube Başkanı Efe Aktuğ ve Antrenör Monica Raluca Simes, Beşiktaş kadın takımına nezaket ziyaretinde bulundu. Vodafone Park’ta gerçekleşen ziyarette Türkiye’de kadın futbolunun sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Profesyonel kulüpler arasında sadece Altay ve Beşiktaş’ın kadın takımlarının olduğu ve kadın futbolunun gelişimi için ortak hareket edilebileceği görüşü paylaşıldı.

Altay Şube Başkanı Aktuğ, günün anısına Beşiktaş Kadın Futbolu Direktörü Necmettin Çelikhan’a iki kulübün armasının yer aldığı bir plaket verirken, Altay Antrenörü Simes, Beşiktaş Antrenörü Bahar Özgüvenç’e forma hediye etti.