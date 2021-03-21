Altay maç sonu gözyaşlarını tutamadı!
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.
Sarı - lacivertlilerin genç file bekçisi, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.
Ayrıca Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, kendisine destek oldu.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- 320 milyon TL'lik ihale
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı
- Uğur Şahin: 'Karantinaya ihtiyaç kalmayacak'
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Zeytinyağına 20 yıl sonra yasak geldi
- Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir