Altay maç sonu gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 21:13
Altay maç sonu gözyaşlarını tutamadı!
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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.

Sarı - lacivertlilerin genç file bekçisi, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

Ayrıca Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, kendisine destek oldu.


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