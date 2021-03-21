Derbide dolu tribün tepki çekti

21 Mart 2021 Pazar, 21:02

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı. Süper Lig’in zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta oynanan futbol kadar Vodafone Park’taki tribünler dikkat çekti.

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan maçta da benzer görüntüler yer almıştı. Yapılan açıklamalarda ise tribünde bulunan kişilerin sağlık çalışanları olduğu ifade edilmişti.

Ligde bugün oynanan derbi mücadelesinde ise şeref tribünün önündeki tribünlerde seyircilerin yer alması sosyal medyada birçok taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı taraftarlar “Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?” yorumunda bulunurken, “Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?” ifadeleri kullanıldı.



