Altay Mustafa Denizli ile coştu

09 Mayıs 2021 Pazar, 20:08

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Cemil Tunç (xx), Mehmet Akıncı (xx)

ALTAY: Stackhowiak (xx) - Tolga (xxx), Berkay (xx), Çağlar (xx), Cebrail (xx) (Dk. 80 Scuk xx), Rıdvan (xx) (Dk. 79 Murat xx), Ziya (xxx), Zeki (xx), Eren (xxx) (Dk. 79 Mossoro xx), Kazımcan (xx) (Dk. 72 Kappel xx), Deniz (xxx)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Kurtuluş (x) (Dk. 16 Gökhan xx) - Orhan (xx), Mehmet (xx), Fırat (x), Abdurrahim (xx), İshak (x) (Dk. 12 Rayo x), Doğan Can (xx), Selçuk (xx), Erkan (x) (Dk. 64 Vital x), Del Valle (x) (Dk. 64 Mert Ali x), Rahmi Anıl (x) (Dk. 64 Pote x)

GOLLER: Dk. 7 Deniz, Dk. 13 ve Dk. 20 Eren, Dk. 90+4 Ziya (Altay) - Dk. 33 Mehmet, Dk. 56 Doğan Can, Dk. 67 Abdurrahim (Bandırmaspor)

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta Play-Off’a kalmayı garantileyen Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, normal sezonun son haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 3-0 öne geçtiği maçta uzatmada bulduğu golle 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekip her iki yarıda birer penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu sonuçla sezonu 63 puanla 5’inci sırada tamamlayan Altay, Play-Off’ta 64 puanlı 4’üncü sıradaki İstanbulspor’la eşleşti. Altay’la İstanbulspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü İstanbul’da oynanacak.

4’üncü dakikada Bandırmaspor ceza sahasında Deniz Kadah, Mehmet'in müdahalesiyl yerde kalınca, hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. Deniz’in penaltı vuruşunda kaleci Kurtuluş’un çeldiği top üst direkten döndü.

7’nci dakikada kaleci Kurtuluş’a baskı yapan Eren’in ayağından seken top Deniz’in önüne düştü. Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

13’üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Cebrail’le kaleci Kurtuluş arasında sıkışan topu önünde bulan Eren, topu ağlara yolladı: 2-0.

20’nci dakikada soldan Ziya’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren, çok sert vurdu: 3-0.

33’üncü dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde son dokunan Mehmet Yiğit oldu: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

46’ncı dakikada kaleci Gökhan, ceza sahasında Eren’e yaptığı faulle penaltıya neden oldu. Penaltı vuruşunu Ziya, Eren’e bıraktı. Eren’in vuruşunda kaleci Gökhan’ın çeldiği meşin yuvarlak üst direkten döndü.

56’ncı dakikada sağdan Selçuk’un kullandığı kornerde iyi yükselen Doğan Can kafayla topu filelere gönderdi: 3-2.

67’nci dakikada Bandırmaspor skora denge getirdi. Sağdan Orhan kesti, arka direkte Abdurrahim kafayı vurdu, top ağlara gitti: 3-3.

83’üncü dakikada Altay mutlak golden oldu. Selçuk’un hatalı pasında topla buluşan Mossoro ceza sahasına girip, bomboş pozisyondaki Ziya’yı gördü. Ziya zoru başararak topu kale yerine auta yolladı.

90+4’üncü dakikada sağdan Tolga’nın ortasında arka direkte Ziya kafayla maçın skorunu belirledi: 4-3.