Altay Şilili Pinares'in peşinde

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:56

Ligin yeni ekiplerinden Altay'da kadroya dahil olan ön libero Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano'nun transferleri kulüp tarafından resmen açıklanırken, İzmir temsilcisi Şilili sol kanat Martin Rodriguez'in ardından şimdi de 10 numara pozisyonunda görev alan Şilili Cesar Pinares'e kanca attı.

Altay, Pinares'i kiralamak için Brezilya kulübü Gremio'ya 400 bin dolar, opsiyonlu satın alma içinse 1.4 milyon dolar teklif etti. Siyah-beyazlılar, Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki sol ayaklı forvet arkasının işini bitirmeyi hedefliyor.

Öte yandan teknik direktör Mustafa Denizli tarafından transferine onay verilmeyen kaleci Korcan Çelikay, Kocaelispor'la anlaştı.



