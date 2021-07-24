Galatasaray’da transfer hızlandı 2 isim daha yolda!

Galatasaray transfer çalışmalarında hızını artırırken, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ile görüşmelere başladığını açıkladı, Gedson ve Arda sırada.

İHA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:55
Galatasaray’da transfer hızlandı 2 isim daha yolda!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV’ye yenilmesinin ardından Galatasaray’da transfer harekatı hızlandı. Sarı-kırmızılılar, sağ bek, sol bek ve orta sahaya takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Aslan orta sahaya takviye için Romanya’nın Universitatea Craiova Kulübü’nden Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başladığını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcunun yarın öğle saatlerinde İstanbul’da olması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Sol bek konusunda uzun zamandır birçok isimle görüşen Galatasaray, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile görüşmelere başladığını duyurdu. 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni hedefi ise Gedson Fernandes ve Gençlerbirliği'nden stoper Arda.


Sağ bek bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Sacha Boey ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


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