Altay, Süper Lig'i taraftarıyla kutladı
Üstü açık otobüsle taraftarını selamlayan Altay, kupa eşliğinde büyük coşku yaşadı. Altaylı taraftarlar, "Alsancak Altay'ındır" tezahüratları yaptı.
TFF 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay, elde ettiği zaferi taraftarıyla kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve futbolcuların aileleriyle katıldığı kutlamalar Alsancak Stadı önünde başladı. Üstü açık otobüsle taraftarını selamlayan Altay, kupa eşliğinde büyük coşku yaşadı. Altaylı taraftarlar, "Alsancak Altay'ındır" tezahüratları yaptı.
İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde konvoy halinde Kordon Boyu'nda İzmirlilerin alkışlarıyla tur atan siyah-beyazlılar, Gündoğdu Meydanı'nda kutlamalara devam etti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirirken, Teknik Direktör Mustafa Denizli de kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı. Altaylılar, meşaleler yakıp, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.
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