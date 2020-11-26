Altay'da İldiz seri istiyor
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Menemenspor'u 2-1 yenerek moral bulan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, seri galibiyetler almayı hedeflediklerini söyledi.
Ligde cumartesi günü oynayacakları Bursaspor maçına odaklandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Gençlerin yanında tecrübeli oyuncuları da olan bir rakiple karşılaşacağız. Bursaspor enerjik bir takım. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle üstlerinde baskı yok. Ne yaparlarsa hoş görülüyor. Zor bir takıma karşı oynayacağız" dedi.
"Biz de üstüne katarak gitmek zorundayız" diyen teknik patron Yücel İldiz, "Biz de kaliteli bir takımız. Menemenspor maçı zordu, bu daha zor olacak. Her maç daha zor olacak. Bize bir galibiyet lazımdı, üzerimizdeki stresi attık. Birliktelik yakalamak lazım. Soyunma odasında birlikteliğimizi herkes gördü. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Tekrar bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Devam edeceğiz. Başaracağız. Sezon sonunda hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Altay'da kırmızı kart cezalısı Erhan dışında eksik yok.
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