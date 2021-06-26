Altay'da Poko kararı!

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:35

Altay'da geçen sezon devre arasında transfer edilen ve son haftalarda gösterdiği performansla göze giren Gabonlu Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların yine mukavelesi biten Fas asıllı Fransız futbolcu Adrien Regattin'le de prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Forvet arkasında görev alan Regattin, 33 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı. Yönetimin pazartesi günü yapılacak kongrenin ardından iç ve dış transfer çalışmalarına hız vereceği ifade edildi.