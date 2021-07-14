Altaylı Erhan Çelenk: "Altay'ın hedefleri büyüktür"
Altayı'n deneyimli futbolcusu Erhan Çelenk, 2021-2022 sezonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, yeni sezon öncesi üst sıraları hedefleyeceklerini vurguladı.
"ALTAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN BÜYÜKTÜR"
Erhan Çelenk, geçen sezon müthiş bir şampiyonluk yaşadıklarını ve İzmir temsilcisini 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıdıklarını ifade ederek, "Süper Lig'de daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor. Taraftarlı olacak bu sene. Süper Lig'in havası, taraftarın havası daha zor olacak. Biz de ona göre çalışacağız. Sezonu en iyi yerde, ilk 10'un içinde bitirmek isteriz. Neden olmasın? Altay'ın hedefleri her zaman yukarılardır, büyüktür. Biz de onu göstereceğiz" dedi.
Kariyerinde 7 kez kupa sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği taktik ve tekniği en iyi şekilde sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, "Biz şu anda geçen seneki arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir Ceyhun Gülselam aramıza katıldı. İlk günden onu sıcak karşıladık, uyum sağladık. Hocamız da söyledi zaten, aramıza yeni oyuncular katılacak. Gelen arkadaşlarımızla da uyumlu olacağız tabii ki. Süper Lig'de yabancı sayısı düştü. Hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başladık. İnşalllah Altay'ı önümüzdeki sezon en iyi yerde göstereceğiz taraftarlarımıza" diye konuştu.
Video Haberler
- Korkunç olay! Para çekerken ölümden döndü
- Gökyüzünde görünen esrarengiz ışıklar kameraya yansıdı
- HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Bilgen yanıt verdi
- Tur teknesi alev alev böyle yandı
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Peker'in iddiaları olayın perde arkasını ortaya çıkardı
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
- Akbank'tan 'teşekkür' hediyesi
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Şahan Gökbakar'ın villası için karar verildi
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış