Chelsea'de Erling Haaland iddiası

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:18

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni şampiyonlukla kapatan İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea'nin, Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland için büyük bütçe ayırdığı iddia edildi.

Alman basınından Bild'in haberine göre Chelsea, 20 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu için 176 milyon avroluk ücreti gözden çıkardı. Oyuncuyu kadrosuna katabilmek için futbolcu satması gereken Londra ekibinin; Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham ve Hakim Ziyech'i takımda istemediği ifade edildi.

Habere göre Borussia Dortmund, oyuncusunu elinden çıkarmak istemiyor. Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Michael Zorc, daha önce yaptığı açıklamada Haaland'ın yeni sezon planlarında yer aldığını ve fikirlerinin değişmediğini ifade etmişti.

Geçmişte Bryne FK, Molde ve RB Salzburg formaları giyen Haaland, kariyerinde çıktığı 153 maçta 106 gol ve 28 asistlik performans gösterdi.