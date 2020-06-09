Altı bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

09 Haziran 2020 Salı, 11:46

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıkları Doğal Sit Alanı ile Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bulunan Erçek Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının da koruma statülerinin yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili ve ilan edilmesi kararı alındı.