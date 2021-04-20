Altı yaşındaki kızıyla kendi oynadığı filmi izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi

20 Nisan 2021 Salı, 09:02

Hollywood'un en ünlü kadın oyuncularından Scarlett Johansson, 1990'lı yıllarda çekilen filmleri karantina sırasında yeniden izlediğini söyledi. Johansson'ın izlediği filmler arasında çocuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlar da vardı.



Entertainment Weekly'nin haberine göre Akademi Ödülleri'nde iki kez aday gösterilen 36 yaşındaki oyuncu 1997'de çekilen Evde Tek Başına 3 (Home Alone 3) filmini 6 yaşındaki kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden izledi.

Johansson tecritte yaptığı faaliyetlere dair verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle 90'ların nostaljik filmlerine geri döndük."

Ünlü oyuncu, kızının Macaulay Culkin'in başrolünde yer aldığı ilk iki filme bayılmasının ardından üçüncü filmi de izlediklerini söyledi. Ancak Johansson kızına filmle kişisel bir bağı olduğunu söylememişti.

Son dönemde Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Black Widow karakteriyle dikkatleri üstüne çeken oyuncu 11 yaşındayken serinin devam filminde ilk beyaz perde deneyimlerinden birini gerçekleştirmişti.

Johansson gülerek şu ifadeleri ekledi:

"Sadece onun keşfetmesini istedim. Tabii ki bunu yapmadı, 11 yaşımdaki halim şu anki beni nasıl hatırlatabilirdi ki? Ona, 'Bu kişi kim?' diye sordum. 'Sen misin?' diye yanıtladı."

Ünlü oyuncu People'a verdiği röportajda kızının beslenme alışkanlılarına dair şöyle demişti:

"Bu komik ama sağlıklı beslenmesi için onu asla kandırmak zorunda kalmadım. Sanırım yiyecekleri angarya gibi hissettirmeden çocukların keşfetmesine izin vermek en iyisi."

Johansson görünüşe göre eşi Colin Jost ve kızıyla epey iyi vakit geçiriyor. Ünlü oyuncu 38 yaşındaki komedyenle ekimde sessiz sedasız evlenmişti.