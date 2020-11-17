Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki: “İşkence bu”

17 Kasım 2020 Salı, 10:25

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sakarat ve Boğalı yaylalarında 'siyanürlü altın arama' çalışmalarını 'işkence' olarak nitelendiren Keçeci köyünden kadınlar, "Sağlığımızı düşünüyoruz. Malımızı, canımızı, doğamızı korumak istiyoruz" dediler.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöl'ün de tepki gösterdiği, Sakarat ve Boğalı yaylalarında 'siyanürlü altın arama' çalışmalarına karşı köylü kadınlar da kampanya başlattı. Keçeci köyünden kadınlar altın arama çalışmalarını 'işkence' olarak nitelerken, "Sağlığımızı düşünüyoruz. Malımızı, canımızı, doğamızı korumak istiyoruz" dediler.

Erbaa'nın Kozlu, Çerkesfındıcak ve Keçeci köyleri çevresinde 'altın arama çalışmalarına' köylüler karşı çıkıyor. Fatsa'daki altın madeninin doğaya verdiği zararın boyutlarını gördüklerini ifade eden köylüler, Kelkit Çayı başta olmak üzere Yeşilırmak gibi bölgedeki akarsuların 'süyanürle' zehirleneceğini belirtiyorlar.

"KÖYLÜLERE İŞKENCE BU"

Altın arama çalışmalarını köylülere 'işkence' olarak nitelendiren köylü bir kadın, "Bu bir işkence. Kadınlarla birlikte iş makinelerinin önüne yatar, bütün direncimizi kullanırız" dedi.

"İSTEMİYORUZ!"

Çalışmaları kabul etmediklerini ve istemediklerini vurgulayan Erbaalı köylü kadın, "Malımız, canımız var. Biz kendimizi koruyoruz. Altın aranmasını istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"MALIMIZI, CANIMIZI, DOĞAMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

Bir başka köylü kadın ise, altın arama çalışmalarına tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz istemiyoruz, sağlığımızı düşünüyoruz. Malımızı, canımızı, doğamızı korumak istiyoruz."

YAŞAMIMA DOKUNMA

Keçeci köyü meydanında bir araya gelen köylüler, hep bir ağızdan slogan atarak maden istemediklerini söylediler. Köylüler, "Havama, suyuma, toprağıma, yaşamıma dokunma" dediler.