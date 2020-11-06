"Altın çocuk Haaland" İspanya yolcusu

06 Kasım 2020 Cuma, 12:37

İspanya'nın AS gazetesi Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland'ın Real Madrid yolcusu olduğunu yazdı. Yaz transfer döneminde hiç transfer yapmayarak 40 yıl sonra bir ilke imza atan Real Madrid, transfer orucunu Erling Haaland ile bozmak istiyor. Karim Benzema'nın artan yaşı nedeniyle forvet arayışlarına girişen Real'in hedefleri Haaland ve Mbappe.

20 yaşındaki Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gol attı ve 3 asist üretti.

21 yaşındaki Kylian Mbappe ise bu sezon PSG formasıyla çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 7 de asist yaptı.