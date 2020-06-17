Altın fiyatları ne kadar yükselecek? İşte Deutsche Bank'ın tahmini

17 Haziran 2020 Çarşamba, 13:40

Deutsche Bank stratejisti Michael Hsueh, uzun vadeli para politikası zemininin altında boğa piyasasını en azından 2021 yılına kadar uzatacağını söyledi. Hsueh, düşük faizleri, ekonomik temellerin toparlanma aşamasında olmasını ve zayıf dolar eğilimini işaret etti.

Deutsche stratejistinin 16 Haziran tarihli raporunda "Fed'in 1 - 2 yıllık politika yönünün, toparlanma önlemlerinin içerebileceği sözlü yönlendirme ve uzun vadeli tahvil faizi kontrolünü izin verdiği ölçüde altına yönelik yatırımcı talebini sürdüreceğini öngörüyoruz" ifadesi yer aldı.

"Bunun dışında Fed'in para politikası stratejisinin ortalama faiz hedeflemesini benimsemesiyle sonuçlanacağı" belirtilen raporda, bu durumun dezenflasyonist bir dünyada güvercin eğilimli olduğu ifade edildi.

Banka 2021 sonu için altın tahminini onsu başına 1.750 dolardan 2.000 dolara yükseltti. 2020 sonu tahminini 1.800 dolar seviyesinde korudu.

Spot piyasada işlem gören çarşamba günkü işlemlerde 1.726 dolar civarında alıcı buldu. Değerli metal 2011'de 1,921.17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.