Altın fiyatları ne kadar yükselecek? İşte Goldman Sachs'ın tahmini

11 Haziran 2020 Perşembe, 12:06

Goldman Sachs Group Inc., Salı günkü bir araştırma notunda Fed'in enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın fiyatlarının ons başına 2 bin doları aşabileceğini söyledi. Ayrıca banka bakır ve alüminyum tahminlerini de yükseltti.

Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." dedi.

Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor" dedi.

Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın saat 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.

Analistlerin notunda doların son dönemdeki zayıflığının ve düşük seviyedeki uzun vadeli reel faizlerin, riskli varlık talebindeki artışa rağmen altın fiyatlarını desteklediği belirtildi.

Goldman 3, 6 ve 12 aylık bakır tahminlerini sırasıyla 4,400, 5,000, 6,000 dolardan 6,000, 6,250 ve 6,500 dolara yükseltti. Notta, Çin'de inşaat ve altyapı için metal talebinin en iyimser tahminleri bile aştığı belirtildi.

Banka alüminyumda 3,6 ve 12 aylık tahminlerini sırasıyla 1,400, 1,500 ve 1,700 dolardan 1,700, 1,750 ve 1,800 dolara yükseltti.