Altın fiyatları yükselişe geçti!
Altın fiyatları yükselişe geçti. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 476,30 liradan, çeyrek altın ise 775,26 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 476,30 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.090,78 liradan işlem görüyor.
İşte güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI
474,27
476,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
758,47
775,26
YARIM ALTIN FİYATI
1.511,92
1.550,13
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.033,32
3.090,78
ATA ALTIN FİYATI
3.096,99
3.175,17
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