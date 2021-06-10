Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Zirveyi gören altın günü düşüşle sürdürüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 512 bin lirayı, en yüksek ise 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 512 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 687 bin 56,45 lira, işlem miktarı ise 1.268,5 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 660 milyon 629 bin 542,4 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Halk Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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