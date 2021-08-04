Altın fiyatlarında son durum (04.08.2021)
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 489,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla yüksek seyreden risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.
Analistler, altın yatırımcısının cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.
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