Kar alarmı... Türkiye genelinde bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller ve ilçeler...

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riskinin artması üzerine valilikler ve kaymakamlıklardan peş peşe eğitim ve öğretime ara verilmesi yönünde kararlar alındı.

Dün 44 ilin tamamı ile 5 ilin bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklanırken, ilerleyen saatlerde Iğdır, Erzincan, Kütahya, Rize, Ordu, Nevşehir'de de tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Eğitim ve öğretime bugün tamamen ara verilen iller şunlar:

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Gaziantep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Şanlıurfa, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyonkarahisar, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bitlis, Bursa, Kırşehir, Iğdır, Erzincan, Kütahya, Rize, Ordu ve Nevşehir.

EĞİTİME KISMEN ARA VERİLEN İLLER

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitime ara verilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Adana'nın Tufanbeyli ve Aladağ ilçelerinde taşımalı eğitime, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sinop kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda; Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Eskişehir Valiliği, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

ÇANKIRI'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 1 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetleri 1 gün süreyle tatil edildi.