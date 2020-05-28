Altın fiyatlarında son durum
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 377,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 613,00 lira, Cumhuriyet altını
2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü
kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 377,60 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün
itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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