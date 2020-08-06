Altın fiyatlarında son durum
Altının ons fiyatı bugün 2.043 dolar seviyelerinde. Aynı dakikalarda gram altın 462,9, çeyrek altın ise 760, 1 seviyesinde işlem görüyor.
Yeni tip oronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan pakrasal destek paketlerinin de etkisiye altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.
Altının ons fiyatı dün yükseliş eğilimini sürdürerek 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Video Haberler
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı
- Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar