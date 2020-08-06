Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı bugün 2.043 dolar seviyelerinde. Aynı dakikalarda gram altın 462,9, çeyrek altın ise 760, 1 seviyesinde işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 09:22
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Yeni tip oronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan pakrasal destek paketlerinin de etkisiye altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğilimini sürdürerek 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.


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