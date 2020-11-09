Altın fiyatlarında sert düşüş

09 Kasım 2020 Pazartesi, 12:53

539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 490 liraya kadar geriledi.

Dolar/TL kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da geriletti. 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, bugün 490 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 850 liradan el değiştiriyor.







