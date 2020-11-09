Altın fiyatlarında sert düşüş
539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 490 liraya kadar geriledi.
539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 490 liraya kadar geriledi.
Dolar/TL kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da geriletti. 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, bugün 490 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 850 liradan el değiştiriyor.
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