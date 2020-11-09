Altın fiyatlarında sert düşüş

539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 490 liraya kadar geriledi.

AA
09 Kasım 2020 Pazartesi, 12:53
Altın fiyatlarında sert düşüş
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539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 490 liraya kadar geriledi.

Dolar/TL kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da  geriletti. 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, bugün 490 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 850 liradan el değiştiriyor.




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