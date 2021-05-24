Altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 507,8 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının onsu ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 509,1 liradan tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 507,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 lira, Cumhuriyet altını da 3.390 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1.882 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise bugün düşüş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.
Teknik açıdan ons altında 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.865 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.
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