Altın fiyatlarında son durum: 4 hafta sonra gelen kayıp (10 Eylül Cuma)
Altın, art arda dört haftayı da yükselişle kapattıktan sonra doların güçlenmesiyle bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.
Altın, art arda dört haftayı kazançla kapattıktan sonra bu hafta yüzde 1,5’tan fazla düşüş kaydederek haftayı 1.800 doların altında kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.
Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla 1.830 dolara kadar yükselen altın, piyasanın tahvil faizlerindeki yükselişe ve dolardaki kuvvetlenmeye odaklanmasıyla salı günü 1.800 doların altına gerilemişti.
Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü pandemi alım programını 1,85 trilyon euroda sabit tutarken, bu program dahilindeki alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı mesajını verdi. Piyasa analistleri, varlık alımlarının yavaşlamasıyla euronun güçleneceğini ve altının destek bulacağını düşünüyor.
ONS ALTIN FİYATLARI
Geçen hafta yatırımcıların istihdam verilerine odaklanmasıyla beraber haftayı görece yatay bir seyirle tamamlayan ons altın, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.833 dolara kadar yükselmişti.
Ons altın, salı günü yaşanan düşüşle 200 günlük hareketli ortalamasının altına inerken çarşamba günü 50 günlük hareketli ortalamasına yakın seviyelerde 1.797 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın geçen hafta küresel altın fiyatlarının yatay bir seyir izlemesiyle Dolar/TL ’deki gerilemeyi takip etti. Dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle uzun zamandır dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, doların yeniden güç kazanması ve küresel altın fiyatlarındaki düşüş sonrasında perşembe günü 488 TL seviyesinde bulunuyor.
-Bloomberght
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