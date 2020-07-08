Altın fiyatlarında yeni rekor

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:29

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011’in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı yıl başında 1,517 dolar seviyesindeydi. Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış yüzde 18.6 oldu.

Altın koronavirüs vakalarındaki artış ve Fed'in ekonomiyi destekleyici yeni tedbirler alacağı beklentisiyle yükseliyor.

GRAM ALTINDA REKOR

İç piyasada gram altının fiyatı, yıl başındaki 290 liraya göre yüzde 37 artarak 397 lira ile rekor tazeledi.

Dolar/TL uzun bir süredir 6,85 civarına demir atsana da altının dolar cinsinden fiyatındaki yükseliş, iç piyasada gram altında lira cinsinden fiyatta rekor getirmiş oldu.

Altın küresel koronavirüs salgının hızla yayılmasından korkan yatırımcıların güvenli liman arayışıyla 2011 yılından bu yana ilk defa 1,800 dolar bariyerini aştı.

Altın spot piyasadaki ons fiyatı Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak, düne göre yüzde 0.5 artışla 1,803 doları geçti.

ABD altın vadeli işlemleri ons başına yüzde 0.2 artışla 1,812.90 dolara yükseldi. AB CMC Markets UK Baş Piyasa Analisti Michael Hewson, "Yatırımcılar riskli varlıklara maruz kalmaktan korunmak istiyorlar çünkü herhangi olası bir toparlanmanın v-şekilli olmasının muhtemel olmadığına dair artan bir inanç var" dedi ve ekledi, "Piyasalar genellikle iyimserlikle faaliyet gösterir. Bu iyimserlik şu anda sınanmakta ve altın bundan faydalanıyor."

Ekonomik kaygılara ek olarak, ABD Fed yetkilileri, artışın tüketici harcamaları ve iş kazançlarını kısma tehdidi olduğu yönünde endişelerini dile getirdi. Avrupa Komisyonu da Avro bölgesi ekonomisinin önceki tahminlerine kıyasla daha derin bir daralma kaydedeceğini öngördü.

TOPARLANMA SÜRECİNE KATKI SUNACAK

Julius Baer analisti Carsten Menke güvenli liman arayaşının ABD ve İngiltere gibi koronavirüsten en sert etkilenen ülkelerde daha güçlü olduğuna işaret ederek, orta veya uzun vadede ekonomik zeminde iyileşmenin altın üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre borsada işlem gören altına dayalı fonlar portföylerine 104 ton, yani 5.6 milyar dolar değerinde altın ekledi.

Altının yıl başından bu yana kazanımı ise yüzde 18'i aştı. HSBC analistleri raporlarında, "COVID-19 salgını ve sonrasında ortaya çıkan sağlık, finans ve ekonomi konularındaki belirsizlikler ve bunların etkilerinin, daha düşük bir seviyede de olsa altının toparlanma sürecini iyi bir şekilde desteklemeye devam etmesi muhtemel" dedi.