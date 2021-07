Altın İskender Magluf Ghost Town’ın

06 Temmuz 2021 Salı, 13:48

23. Selanik Belgesel Festivali’nin büyük ödülü Altın İskender’i İspanya-Fransa ortak yapımı Magaluf Ghost Town (Miguel Angel Blanca) aldı. Özel Jüri ödülü Almanya-Meksika ortak yapımı Luchadoras’ın (Paola Calvo, Patrick Jasim) oldu. 24 Haziran’dan 4 Temmuz’a dek 92 belgesel yazlık sinemalarda, 142 belgesel ise çevrimiçi olarak gösterildi. İzleyici sayısı 48 bine ulaşan etkinliğin yazlık sinemalardaki gösterimleri %75 doluydu.

ULUSLARARASI BELGESEL YARIŞMASI

Yuri Averov (Yapımcı, senarist, kurgucu), Katerina Patroni (Yönetem), Iva Radivojevic’ten (Sanatçı, yönetmen) oluşan uluslararası jüri büyük ödül Altın İskender’i (15.000 avro) Miguel Angel Blanca’nın yönettiği Magaluf Ghost Town’a verdi.

Luchadoras

Özel Jüri Ödülü (5.000 avro) Paola Calvo ile Patrick Jasmin’in ortaklaşa yönettiği Luchadoras’ın (Almanya-Meksika) oldu.

ULUSLARARASI NEWCOMERS YARIŞMASI

On the Other Side

Nikos Mengrelis (Gazeteci, yönetmen) , Anneta Papathanasiou (Oyuncu, Eliart Bağımsız Tiyatrosu’nun kurucusu, belgesel yönetmeni), Blaine Reininger’den (Besteci, Tuxedomoon’un kurucusu, oyuncu) kurulu jüri, Ivan Guarnizo’nun On the Other Side’ına (Kolombiya-İspanya) Dimitri Eipides Altın İskender (10.000 avro) ödülünü verdi. Özel Jüri Ödülü (3.000 avro) Adrian Silvestre’nin yönettiği Sediments’in (İspanya) oldu.

Sediments



ULUSLARARASI FİLM FORWARD YARIŞMASI

Maria-Thalia Carras (Görsel sanatlar küratörü),Bernard Cuomo (Mimar), Christos Karakepelis’ten (Yönetmen) oluşan Film Forward jürisi, Altın İskender ödülünü (3.000 avro) Landscapes of Resistance’a, The Oleanders’a (Paola Revenioti/ Yunanistan) özel mansiyon ödülünü layık gördü.

Landscapes of Resistance

PODCAST ÖDÜLÜ

Danai Dimopoulou ile Elpiniki Papadopoulou’nun birlikte yönettikleri Enallax (Yunanistan) 2.000 avro tutarındaki Podcast Ödülü’nü aldı. Maid in Hell (Line Fabricius, Anna Steen Hansen / Danimarka) özel mansiyonla ödüllendirildi.

MERMAİD ÖDÜLÜ

The Oleanders

LGBTQ haklarını en iyi temsil eden belgesel olarak Colors of Tobi (Alexa Bakony/ Macaristan) seçildi. The Oleanders’a (Paola Revenioti/ Yunanistan) özel mansiyon verildi.

Colors of Tobi

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Yunan Parlamentosu TV kanalının verdiği İnsan Hakları Ödülü’nü Ivan Guarnizo’nun On The Other Side (Kolobmbiya-İspanya) adlı belgeseli aldı.

ERT YAYIN ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

Golden Dawn A Public Affair

ERT Yayın Şirketi, Golden Dawn A Public Affair’e (Angélique Kourounis/ Yunanistan) 3.000 avro tutarında ödül verdi. Pitching Forum’da yarışan Secrets of the Owl 2.000 avro destek ödülü aldı.

YUNAN FİLM MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Memento

Yunan Film Merkezi jürisi, Memento’yu (Nikos Ziogas/ Yunanistan) en iyi belgesel seçti (3.000 avro). A Beautiful Day (Danis Karaisaridis-Yorgos Paterakis/ Yunanistan-Almanya) özel mansiyon aldı.

A Beautiful Day

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ

Dying to Divorce

Türkiye’de kadına şiddeti kınayan Chloe Fairweather’ın yönettiği Dying to Divorce (İngiltere-Norveç-Almanya-Türkiye) en iyi belgesel seçildi. Uluslararası Film Eleştirmenleri (Fipresci) Ödülleri Uluslararası Film Eleştirmenleri jürisi uluslararası yarışma bölümündeki Luchadoras’ı (Paola Calvo- Patrick Jasmin/Almanya-Meksika) en iyi uluslararası, Golden Dawn A Public Affair’i (Angélique Kourounis/ Yunanistan) en iyi ulusal belgesel seçti.

YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLÜ

Back to Earth

Yunan Film Elestirmenleri jürisi, Chryssa Tzelepi ile Akis Kersanidis’in birlikte yönettiği Back to Earth’ü (Yunanistan) en iyi ulusal belgesel seçti.

Days and Nights of Demetra K

WIFT ( SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR) ÖDÜLÜ

Eva Stefani’nin yönettiği Days and Nights of Demetra K(Yunanistan) , Sinema ve TV’de Çalışan Kadınlar ödülünü aldı.

Silence of the Tides / Pieter-Rim de Kroon

WWF (VAHŞİ DOĞAYI KORUMA VAKFI) ÖDÜLÜ

Vahşi Doğayı Koruma Vakfı’nın (Yunanistan) ödülü Pieter-Rim de Kroon’un Silence of the Tides (Hollanda-Almanya-Danimarka) adlı belgeseline verildi.

GENÇLİK ÖDÜLÜ

Selanik Aristoteles Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gençlik jürisi, A Beautiful Day’i (Danis Karaisaridis, Yorgos Paterakis /Yunanistan-Almanya) en iyi ulusal belgesel seçti.

Golden Dawn A Public Affair’e (Angélique Kourounis/Yunanistan) Özel Jüri Ödülü verdi.

Stranger than Rotterdam

FİSCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

Süresi 50 dakikadan uzun Fischer İzleyici Ödülü Luchadoras’ın (Paola Calvo-Patrick Jasmin / Almanya-Meksika), süresi 50 dakikadan kısa İzleyici ödülünü Stranger than Rotterdam, with Sara Driver’ın (Lewie Kloster, Noah Kloster /ABD) oldu.

Through the Glass

Ulusal bölümde, süresi 50 dakikadan uzun Through the Glass, Three Acts (Christos Barbas/Yunanistan), süresi 50 dakikadan kısa Zabeta (Elissavet Sfyri, Sofia Sfyri/Yunanistan) en iyi belgeseller seçildiler.



Zabeta