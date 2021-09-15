Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri verildi

15 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Sevin Okyay ödülünü alırken bir süre önce hayatını kaybeden festival direktörü Kadir Beycioğlu’yla son konuşmasını aktardı. Okyay, duygularını “Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum. Çok özleyeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağım. Kadir telefon etmişti ödül için ilk. Hep burada olacağına inanıyorum. Ruhu burada olacak. Kadir hep bizimle olsun” sözleriyle dile getirdi.

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Ertunç Şenkay rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Şenkay adına ödülü, uzun yıllar birlikte çalıştığı dostları festival yürütme kurulu başkanı Menderes Samancılar ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Güven Kıraç, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’dan aldı.

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