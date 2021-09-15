Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri verildi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerine sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00
Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri verildi
Abone Ol google-news

Sevin Okyay ödülünü alırken bir süre önce hayatını kaybeden festival direktörü Kadir Beycioğlu’yla son konuşmasını aktardı. Okyay, duygularını “Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum. Çok özleyeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağım. Kadir telefon etmişti ödül için ilk. Hep burada olacağına inanıyorum. Ruhu burada olacak. Kadir hep bizimle olsun” sözleriyle dile getirdi.

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Ertunç Şenkay rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Şenkay adına ödülü, uzun yıllar birlikte çalıştığı dostları festival yürütme kurulu başkanı Menderes Samancılar ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Güven Kıraç, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’dan aldı.

FESTİVALDE BUGÜN

  • Saat: 11.00 - Kısa Film Atölyesi. Moderatör: Işıl Özgentürk. Yer: Seyhan Oteli. 
  • Saat: 14.00 - Adana Sinema Tarihinin ve Seyir Deneyiminin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi Çalıştayı. Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı - Yazlık Sinema.
  • Saat:17.00 - Sergi: Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya Gitmek konulu fotoğraf sergisi. Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi. Saat: 18.00-20.00 - Hasan Saltık Söyleşisi: Anadolu’nun Müzik Kültürleri Hazinesi “Hasan Saltık”. Moderatör: Menderes Samancılar. Konuklar: Suavi, Nilüfer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan. Yer: Merkez Park Amfi Tiyatro. 
  • Saat: 21.00 Festival Konseri - Ceylan Ertem ve Senfonik Festival Orkestrası. Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro. Detaylar: www.altinkozaff.org.tr.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler