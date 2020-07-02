Altın Örümcek Ödülleri'nde halkın favorisi Hamidiye'nin internet sitesi oldu

02 Temmuz 2020 Perşembe, 17:24

Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında her sene en başarılı projelerin seçildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde, bu yıl, 28 farklı kategoride, 246 proje finale kaldı. Projelerin yarıştığı 18 Mayıs - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan halk oylamasında, 65 bin 960 tekil kullanıcı oy kullandı. Kullanılan oyların toplamı 577 bin 284’ü buldu. Yapılan oylama sonrasında, Hamidiye Kaynak Suları’nın internet sitesi www.hamidiye.istanbul yiyecek ve içecek kategorisinde juri oylamasında ikinci olurken aynı kategoride Halkın Favorisi Ödülü’nü elde etti.

Hamidiye Kaynak Suları AŞ Genel Müdürü Sertaç Nişli, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada “Gözbebeğimiz Hamidiye markası, İstanbul’un Değeri sloganı ve yenilikleriyle adından her geçen gün daha çok söz ettiriyor. Hamidiye olarak, çağımızın gerektirdiği dijital teknolojilere ve kullanıcı dostu uygulamalara yatırım yapıyor ve çalışmalarımızın Altın Örümcek Ödülleri ile taçlanmasından gurur duyuyoruz” dedi.