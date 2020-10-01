Altın Portakal’da bu yıl kortej yok

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Festivalin geleneksel korteji, sosyal mesafenin korunması açısından sakıncalı olduğu için bu yıl düzenlenemeyecek. Festivalin açılış töreni, Yekta Kopan’ın sunumuyla cumartesi akşamı yapılacak.

Salgın önlemleri nedeniyle seyircisiz yapılacak olan açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak. Kapanış ve ödül töreni ise Habertürk TV’den canlı olarak verilecek.

Festivalde yer alan filmlerin gösterimleri, Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında (Cam Piramit yanı, Konyaaltı Sahili ve AKM yanındaki Amfi Tiyatro) salgın önlemleri gözetilerek yapılacak.

Açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.20 ve 22.00’de yapılacak. Ayrıca festivalde bazı seanslarda sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye verilecek.