Altın Portakal’da heyecan dorukta: Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması devam ediyor

08 Ekim 2020 Perşembe, 13:55

FESTİVALDE BUGÜN / 8 EKİM PERŞEMBE

ULUSAL YARIŞMA EKİPLERİYLE SORU-CEVAP

Azra Deniz Okyay’ın uzun süren elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde yolları kesişen dört kişinin hikâyesini anlattığı “Hayaletler” filminin söyleşisi 11.00’da; Tunç Şahin’in izleyiciye insan doğası, kabuller, arzular ve sistemler üzerinden heyecan verici bir hikâye sunduğu “İnsanlar İkiye Ayrılır” 12.30’da film ekibinin katılımıyla Muammer Brav moderatörlüğünde AKM yanındaki Basın Merkezi’nde gerçekleşecek.

“GELİNCİK” VE “DERSAADET APARTMANI” ANTALYA’DA

Orçun Benli’nin 90’lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde gelişen psikolojik gerilim türündeki filmi “Gelincik” 19.20’de; yıllar sonra Türkiye’ye dönen bir adamın aile yadigârı evini kurtarma mücadelesini anlatan Tankut Kılınç imzalı “Dersaadet Apartmanı” 22.00’da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında film ekiplerinin katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

ULUSLARARASI YARIŞMADA SON GÖSTERİMLER

Ana Rocha de Sousa’nın İngiltere’deki Portekizli göçmen bir çift üzerinden, sesleri duyulmayan bir kesime ayna tuttuğu, Venedik’ten Orrizonti Geleceğin Aslanı ve Jüri Özel Ödülleri ile dönen filmi “Dinle” 19.20’de; Pamela Tola’nın; kardeşleriyle çıktığı yolculukta gençliğini ve yaşadıklarını yeniden gözden geçiren, evlilik uğruna nelerden vazgeçtiğinin farkına varan 75 yaşındaki bir kadını konu alan komedisi “Çelik Kızlar” 22.00’da Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyiciyle buluşacak.

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASI GÖSTERİMLERİ BAŞLIYOR

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması heyecanı başlıyor. Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Murat Uğurlu’nun “Tapınak”, Irmak Karasu’nun “Mamaville”, Emre Birişmen’in “Buhar”, Melik Kuru’nun “Biz Bir Aileyiz”, Ayris Alptekin’in “Ondan Bahsetmiyorum” adlı kısa filmleri 19.20’de Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimi sonrası film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİLERİN KONUĞU KIVANÇ SEZER

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında sinema yazarı ve akademisyen Ahmet Gürata moderatörlüğünde yönetmen Kıvanç Sezer ile “İlk Filmimi Nasıl Çektim?” başlığı altında gerçekleşen söyleşi, festival YouTube kanalında olacak.

FESTİVALDE YARIN / 9 EKİM CUMA

ULUSAL YARIŞMALAR: Fikret Reyhan’ın yönettiği “Çatlak” 19.20’de, Derviş Zaim’in yönettiği “Flaşbellek” 22.00’da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında film ekiplerinin katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması kapsamında Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece Masalları”, Haydar Taştan’ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı’nın “Kara Kutu”, Burcu Görgün Toptaş’ın “Kırk Mum”, Esme Madra’nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi” ve Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” adlı kısa filmleri 19.20’de Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimi sonrası film ekiplerinin katılımıyla söyleşi gerçekleşecek.

FESTİVALDE DÜN / 7 EKİM ÇARŞAMBA

İNSAN EN YAKININA NE KADAR YABANCILAŞIR?

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 6 Ekim akşam gösterimi yapılan “Kumbara” filminin söyleşisi yönetmen Ferit Karol, oyuncular Murat Kılıç ve Onur Gökçek, yapımcı Nefes Polat ile sanat yönetmeni Ceyda Yüceer’in katılımıyla gerçekleşti. İnsanın en yakınındaki insana ne kadar yabancılaşabileceği sorusuyla senaryoya başladığını söyleyen Ferit Karol; ‘Filmdeki mizahi tonlar, film çok ağır ve dramatik olmasın diye değil, çok zor günler yaşayan bir evde bile bir kere kahkaha atıldığını düşündüğüm için var. O yüzden gerçekçi olmasını istedim ve mizahi tonları da ekledim’ dedi.

Filmin başrolünde yer alan Murat Kılıç ise ‘Bir oyuncunun karşısına böyle senaryoların çıkması ve kendini var edebilmesi çok özel bir durum. Filmin dünyasına göre, bir film yönetmen filmi de olabilir, oyuncu filmi de olabilir ama bu film özelinde ikisi iç içeydi diye bir tanım yapabilirim. Ferit, bir oyuncunun yolculuğa çıkarken hiç elini bırakmadığı bir yönetmen diyebilirim’ dedi.

"KARAKTER SİNEMASI YAPMAYI SEVİYORUM"

Erdem Tepegöz Gürcistan’da bir maden kasabasında beş haftada çekilen filmi “Gölgeler İçinde“ ile Moskova Film Festivali’nin ardından ilk kez Antalyalı izleyicilerle buluştu. Filmin söyleşisi yönetmen Erdem Tepegöz, yapımcılar Umut Özçorlu, Figen Ermek Özçorlu, oyuncular Selin Kavak ve Ahmet Melih Yılmaz ile uygulayıcı yapımcı Tuğba Akpınar’ın katılımıyla gerçekleşti. Tepegöz, Gürcistan’da beş haftada çekilen filmin hikâye ve prodüksiyon anlamında zorlayıcı olduğunun altını çizerken; "Distopya ve bilim kurgu filmde ana amaç değil aslında, tamamen anlatmak istediğim dilin bir amacı olarak kullanmayı tercih ettim. O yüzden farklı bir tür gibi hissediliyor, bu da hoşuma gidiyor. Amacım aslında bu türü ana dertlerim olan temaların arasına yedirebilmekti. İlk filmim “Zerre” gibi, bu filmim de bir karakter sineması. Ben karakter sineması anlatmayı çok seviyorum ve genelde bir karakterin üzerine hikâyeyi kuruyorum. Filmde de Numan Acar’ın canlandırdığı Zait karakteri ile her şeye şahit oluyoruz. Seyircinin karakterin hep ensesinde olmasını, onunla birlikte keşfetmesini istiyorum."

Mimaroğlu: Serdar Kökçeoğlu’nun efsanevi elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ve hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu’nun hikâyesini anlattığı “Mimaroğlu” gösterimi sonrası yönetmen Kökçeoğlu izleyicilerle buluştu ve filmin ortaya çıkışını anlattı; ‘Belgeseller biraz takıntılı konulardan ortaya çıkıyor. İlhan Mimaroğlu da benim genç yaşlarımdan bu yana çok takıntılı olduğum bir isimdi. Mimaroğlu’nun vefatından sonra, keşke bir belgeseli olsa diye düşünüyordum. Güngör Mimaroğlu ile bu düşüncelerimi paylaşınca kendisi bana her türlü desteği sağlayarak bu filmin ortaya çıkmasını sağladı.’

Rüzgâr Tayı: Sidar İnan Erçelik, ünlü jokey Selim ile yerel at yarışçısı Osman ve oğullarını beyazperdeye taşıdığı “Rüzgâr Tayı” gösterimi sonrasında yapılan söyleşiye insanı anlamanın en iyi yollarından birinin atla kurduğu ilişki olduğunu düşündüğünü söyleyerek başladı ve devam etti; ‘Çünkü atlar tarih boyunca bizim arkadaşımız, kölemiz, işçimiz, her şeyimiz olmuş. Selim, şehirdeki insanın atla kurduğu ilişkinin, canlıyla kurduğu ilişkinin karşılığıyken, Osman bize bir özgür atın yakalanıp, ehlileştirilip, bir bakımdan köleleştirildiğini ve o döngüye sokulduğunu gösteriyor.’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 Ekim’de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erecek.