Altın Portakal'ın belgesel ve kısa yarışma filmleri belli oldu

04 Eylül 2020 Cuma, 10:59

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi.

Mahsum Taşkın-"Binbir Gece Masalları"

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak.

Esme Madra-"Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi"

Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece Masalları", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Melik Kuru'nun "Biz Bir Aileyiz", Emre Birişmen'in "Buhar", Haydar Taştan'ın "Cengiz", Can Deniz Atıcı'nın "Kara Kutu", Esme Madra'nın "Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi", Burcu Görgün Toptaş'ın "Kırk Mum", Irmak Karasu'nun "Mamaville", Ayris Alptekin'in "Ondan Bahsetmiyorum", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl" ve Murat Uğurlu'nun "Tapınak" adlı kısa filmleri gösterilecek.

Murat Uğurlu-"Tapınak"



Bu filmler, En İyi Kısa Film Ödülü ve Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

YILIN EN YENİ BELGESELLERİ YARIŞACAK

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise bu yıl 46 başvuru yapıldı.

Zeynep Dadak-"Ah Gözel İstanbul"



Seçici kurul, Zeynep Dadak'ın "Ah Gözel İstanbul", Pervin Metin Candan'ın "Bir 'Sinema Paradiso' Hikayesi", Stella Sema Yeşiltaç'ın "Eğer Ruh Donarsa...", Metin Akdemir'in "Hayalimdeki Sahneler", Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri", Serdar Kökçeoğlu'nun "Mimaroğlu", Eytan İpeker'in "Miss Holokost Survivor", Sidar İnan Erçelik'in "Rüzgâr Tayı", Metin Avdaç'ın "Tipi" ve Selin Şenköken'in "Yangın Yerinde Orkideler" adlı belgesel filmlerini seçti.

Pervin Metin Candan-"Bir 'Sinema Paradiso' Hikayesi"



Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de Jüri Özel Ödülü verilecek.

Serdar Kökçeoğlu-"Mimaroğlu"

