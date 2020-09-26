Altın Portakal’ın tırı yola çıktı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema TIR’ı, yolculuğuna başladı.
Altın Portakal Sinema TIR’ında, 4 Ekim’e dek 19 ilçede, “Babam”, “Maide’nin Altın Günü”, “Kirpi Latte ve Büyülü Taş” ile “Kuzular Firarda: Uzay Parkı” filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.
TIR Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerine giderek gösterimleri yapacak.
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