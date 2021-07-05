Altın yeni haftaya nasıl başladı?
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 499,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlayarak saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik olarak altının ons fiyatının 1.790 doların üzerinde kalıcı olması halinde 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.750 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.
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