Altın yılın ikinci yarısında rekor kırabilir

04 Haziran 2020 Perşembe, 10:55

Australia & New Zealand Banking Ltd.'ye göre altın, risk iştahındaki iyileşmenin güvenli varlıklar için olumsuz olmasına karşın yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir.

ANZ emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari'nin 4 Haziran raporunda "Orta vadede yükseliş bekliyoruz. Normal büyümeye yönelik trende ilişkin piyasadaki güvene rağmen makro koşullar zorlayıcı. Merkez bankalarının bilançolarının genişlemesi azalma sinyali göstermiyor. Jeopolitik gerginlikler tırmanıyor. Bize göre değerli metallerde pozisyon artırmayı sürdüre yatırımcılar altın madeninin üzerinde oturuyor." ifadelerine yer verildi.

Bloomberg HT'de yer alan analize göre, stratejisler yatırımcı talebinin güçlü kalmasının beklendiğini ve Asya piyasalarındaki zayıf fiziksel talebi gölgede bıraktığını belirtti.

Bununla birlikte risk iştahı -birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça ve piyasa ekonomik faaliyetlerde hızlı bir geriye dönüş fiyatladıkça- normale dönüş beklentilerinin etkisiyle yükseliyor.