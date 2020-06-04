Altın yılın ikinci yarısında rekor kırabilir
ANZ Banking'e göre altının fiyatı risk iştahındaki iyileşmeye rağmen yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir
Australia & New Zealand Banking Ltd.'ye göre altın, risk iştahındaki iyileşmenin güvenli varlıklar için olumsuz olmasına karşın yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir.
ANZ emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari'nin 4 Haziran raporunda "Orta vadede yükseliş bekliyoruz. Normal büyümeye yönelik trende ilişkin piyasadaki güvene rağmen makro koşullar zorlayıcı. Merkez bankalarının bilançolarının genişlemesi azalma sinyali göstermiyor. Jeopolitik gerginlikler tırmanıyor. Bize göre değerli metallerde pozisyon artırmayı sürdüre yatırımcılar altın madeninin üzerinde oturuyor." ifadelerine yer verildi.
Bloomberg HT'de yer alan analize göre, stratejisler yatırımcı talebinin güçlü kalmasının beklendiğini ve Asya piyasalarındaki zayıf fiziksel talebi gölgede bıraktığını belirtti.
Bununla birlikte risk iştahı -birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça ve piyasa ekonomik faaliyetlerde hızlı bir geriye dönüş fiyatladıkça- normale dönüş beklentilerinin etkisiyle yükseliyor.
Video Haberler
- Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın
- Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi
- Vekillikleri düşenleri açıkladı, Meclis böyle karıştı!
- Muhabirin çok zor anları! Canlı yayını bırakıp kaçtı
- Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı
- Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!
- Zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
- Canlı yayında isyan etti... TRT bir saniye yayınlamadı
- Bursa'da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
- Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı