Altın yükseliyor: İşte son rakamlar
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 410 bin 50 lirayı, en yüksek ise 414 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 412 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 267 bin 390,68 lira, işlem miktarı ise 2.762,08 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 121 milyon 452 bin 425,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, MKS Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
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